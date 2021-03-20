Суд Украины назвал законным закрытие Зеленским телеканалов

Киев, 20 марта. Кассационный административный суд Верховного суда признал указ президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов, сообщили в пресс-службе.

Суд отказался признавать, что закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne нарушает права граждан. Это был один из нескольких исков, которые подали после введения санкций и закрытия телеканалов.

«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина», — сообщила пресс-служба в Facebook.

Решение можно обжаловать в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Сделать это можно в течение тридцати дней.

Также Владимир Зеленский планирует навсегда закрыть каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK на видеохостинге YouTube.