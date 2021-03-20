Российские многодетные матери будут уходить в отпуск по новым правилам

Москва, 20 марта. Новые правила предоставления отпусков многодетным матерям вступили в силу в России с 20 марта. Они коснутся около 2,5% российских семей.

Трудовой кодекс Российской Федерации подвергся изменениям. Теперь многодетные матери смогут пользоваться правом на получение льготного отпуска до достижения младшими детьми 14-летнего возраста. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 9 марта и вступил в силу 20 марта.

Ранее родители могли получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время только в том случае, если младшему ребенку не исполнилось 12 лет. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, изменения в законодательстве позволят многодетным родителям совместить время отпуска, чтобы провести его всей семьей.

Юрист в области гражданского и семейного права Евгения Галкина рассказала, какие меры поддержки многодетных семей применяются государством. В частности, в перечень базовых льгот входят предоставление права бесплатного пользования общественным транспортом, получение льготного горячего питания в школах и дачных участков.