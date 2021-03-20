Запуск «Союза» с космодрома на Байконуре перенесен на воскресенье

Москва, 20 марта. Полет российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур отложен на 21 марта, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, с запуском ракеты «решили не рисковать», поскольку перед стартом был обнаружен скачок напряжения. «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» должен был стартовать в 9:07 по московскому времени. Ракете-носителю будет необходимо перевезти в космос 38 иностранных и несколько отечественных космических аппаратов, среди которых спутники из Южной Кореи, Германии, Саудовской Аравии, Италии, Испании, передает РИА Новости.

Запуск будет первым коммерческим опытом организации «Главкосмос пусковые услуги», которой Роскосмос дал права заключать контракты на доставку к орбите аппаратов на ракетах «Союз-2». Ради грядущего полета «Союз» впервые покрасили в белый и синий цвета вместо стандартных оранжевого и серого.

Ранее сообщалось, что космонавты начали перестыковку корабля «Союз» к другому модулю МКС. Трансляция проходила на официальном сайте Роскосмоса.