Под Саратовом нашли провалившегося в полынью рыбака с обмороженными конечностями

Саратов, 20 марта. Сотрудники полиции и спасатели нашли живым провалившегося под лед рыбака в Энгельсском районе. Мужчина получил обморожение конечностей, передает региональное управление МЧС.

Поздно ночью на пульт диспетчера поступило сообщение, что два рыбака у села Подгорное провалились в полынью на самоходном транспорте. Из воды им удалось выбраться самостоятельно, после чего оба продолжили движение пешком в сторону населенного пункта.

Один из них, увидев полынью, обошел ее и направился в сторону дач. Однако второй прыгнул в воду и вплавь выбрался на берег, а затем пропал. Спустя почти три часа его нашли на заброшенном доме. Медики оказали ему необходимую помощь. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины случившегося.

Житель Красноярска едва не погиб, спасая тонувшую в реке собаку, сообщала газета A42.ru. Не дожидаясь сотрудников МЧС, он бросился к полынье и помог псу выбраться на берег.