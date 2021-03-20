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Жителей Словакии будут штрафовать за выезд на отдых за границу

Жителей Словакии будут штрафовать за выезд на отдых за границу

Братислава, 20 марта. Власти Словакии на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом приняли решение ввести запрет для граждан на выезд на отдых за границу. Нарушителей ожидает штраф в 1 тыс. евро.

Улучшений эпидемиологической обстановки, складывающейся на территории страны, пока не наблюдается. В республике сейчас получили распространение новые штаммы коронавируса, привезенные местными жителями после отпуска за рубежом.

В Словакии с 1 октября прошлого года введен режим чрезвычайной ситуации, а с 1 января 2021 года начали действовать еще более жесткие ограничения, призванные снизить социальное контактирование населения. Кроме того, для всех прибывающих в страну людей предписано провести две недели в самоизоляции.

Новые правила для въезда иностранных граждан начали действовать и в Узбекистане. Так, путешественникам больше не нужно сдавать тест на COVID-19 при въезде в страну.

В России тем временем ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает изменяться в лучшую сторону. Недавно доктор Мясников сделал прогноз, какие ограничения могут снять в стране к лету, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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