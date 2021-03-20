«Миллионы были разбазарены!»: Врио главы Мордовии о мусоросортировочном комплексе

Саранск, 20 марта. О провальном проекте 10-летней давности вспомнили в Мордовии на коллегии ЖКХ. Врио главы региона Артем Здунов попросил органы прокуратуры разобраться в причинах заморозки строительства мусоросортировочного комплекса.

«Работы начинались, что-то сделано, смонтировано оборудование, которое сейчас безнадежно устарело, в итоге объект в эксплуатацию введен не был. Вложены немалые деньги налогоплательщиков, миллионы, которые были разбазарены! Кто ответит за это?» — высказался врио главы Мордовии Артем Здунов.

Руководитель региона попросил прокуратуру обратить внимание на этот проект, реализация которого начиналась 10 лет назад.

На коллегии обсудили вопросы создания комплексной системы обращения с мусором. По мнению руководителя региона, чтобы сортировка твердых бытовых отходов вошла в привычку граждан, активную работу в этом направлении нужно вести уже в настоящее время.

В Мордовии на базе замороженного 10 лет назад объекта будет возведено предприятие, способное обрабатывать 150 тысяч тонн мусора в год, и пять мусороперегрузочных станций с возможностью отбора вторсырья. Цена вопроса — 1,3 миллиарда рублей.

Ранее ФАН писал о другом забытом объекте Мордовии. несколько лет назад в городе Ардатов было заброшено строительство очистных сооружений.