Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, 20 марта. Российского нападающего и игрока «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Команда хоккеиста встретилась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче и одержала победу со счетом 2:1. Обе шайбы «Вашингтона» забросил Овечкин. Российский хоккеист продемонстрировал хороший результат в пятом матче подряд и в текущем сезоне заработал 25 очков в 26 встречах.

Второй звездой дня, как сообщили в пресс-службе НХЛ, назвали нападающего «Вегаса» Макса Пачиоретти. Третьей звездой был признан форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер.

Ранее Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. Это удалось хоккеисту благодаря голу в матче «Вашингтона» и «Айлендерс».