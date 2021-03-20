Провокация ХТШ в Идлибе и конвои ВС США — что произошло в Сирии 18-19 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 18 и 19 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Провокация ХТШ в Идлибе

Заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) готовят провокацию с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб. Он отметил, что террористы намерены обвинить правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения.

Большой Идлиб

Террористическая активность

В окрестностях Идлиба произошли боестолкновения между террористами «Хaйят Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Уничтожены два боевика ХТШ и один член ИГ. Еще пятеро террористов ранены.

Боевики оперативного штаба ХТШ уничтожили противотанковый расчет САА в городе Маарет ан-Нууман. Сообщается о гибели нескольких военнослужащих, точных данных о количестве жертв не поступало.

#إدلب.. خسائر للنظام على جبهة معرة النعمانhttps://t.co/c50dDD5zBj — شبكة بلدي الإعلامية (@baladinetwork) March 19, 2021

В районе населенного пункта Ар-Рувейха на юге Идлиба зафиксированы столкновения между Сирийской Арабской Армией (САА) и террористами.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Колонна ВС США из 35 грузовиков с техническим оборудованием и вооружением 18 марта пересекла ирако-сирийский пограничный пункт Аль-Валид и направилась вглубь провинции Хасака.

Еще один американский конвой из 40 автомобилей 19 марта прибыл из Ирака в военный аэропорт Хараб аль-Джир в сельской местности Аль-Яарубия. Он перевозил материально-технические средства, оружие, боеприпасы и бронетехнику.

US military convoy enters #Rojava



A large US #military convoy of 40 trucks and armor vehicles said to have entered northeastern #Syria from #Iraq on Thursday, Syrian state news agency SANA reports, citing sources on the ground. pic.twitter.com/6MhQnprvj7 — Alexander Constantin (@Achcon) March 19, 2021

Боевики «Сирийских демократических сил» (СДС) обстреляли позиции «Сирийской национальной армии» (СНА) в окрестностях города Аазаз на севере провинции Алеппо. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня.

Зона операции «Источник мира»

Боевики СНА обстреляли из артиллерии позиции СДС в окрестностях города Айн Исса на севере Ракки.

Приморье и столичный регион

Военнослужащие САА провели подготовку к спецоперации по поиску преступников в окрестностях Дамаска. К югу от столицы правительственные силы полностью перекрыли дороги между районом Бабила и Ас-Сеййидат Зейнаб, чтобы обеспечить безопасность города.

Северная Сирия

Зона операции «Оливковая ветвь»

Курдские «Силы освобождения Африна» с 14 по 18 марта провели несколько операций против турецкой армии и СНА. В результате были убиты двое солдат ВС Турции, еще двое получили ранения. Также ликвидированы два боевика СНА, пятеро были ранены.

Between the 14th&18th of March, #Afrin Liberation Forces conducted several operations against Turkish occupation army & mercenaries resulting in killing 2 #Turkish members & 2 others wounded, in addition, killed 3 mercenaries & 5 others wounded & destroying 2 military vehicles. pic.twitter.com/l8BWpFZm9a — Rojava Media Center (@Rojava_Media) March 19, 2021

Зона операции «Щит Евфрата»

Бойцы СНА обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и миномётов позиции СДС в деревнях Телль Джейджан, Зуян и Ан-Нейрабия в северной части провинции Алеппо.

Командир СНА Махмуд Хассун был ранен в результате подрыва его автомобиля на СВУ в городе Аазаз.

Kuzey Fırtına Tugayı'nın Çetelerin komutani Mahmoud Hassoun isimli komutan durumu kritik. pic.twitter.com/WEG5kgT75h — DEP News☀️ (@Depnewss) March 19, 2021

Политика

Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Турцию в попытках силой повлиять на политику Сирии и посягательстве на ее суверенитет.

1 Организация запрещена на территории РФ.