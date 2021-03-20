В Башкирии поймали убийцу с помощью сломанной видеокамеры

Уфа, 20 марта. Житель Башкирии зарезал собутыльницу, завернул тело в полиэтилен, но не смог вытащить труп на улицу и бросил в своей квартире, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Трагедия произошла в городе Благовещенске. Об исчезновении убитой женщины в полицию сообщила ее 16-летняя дочь. Оперативники установили, что погибшая часто ходила в гости в один из многоквартирных домов.

Правоохранителей заинтересовало, что в этой же высотке сломалась камера внешнего видеонаблюдения. Местные жители рассказали, что камеру вывела из строя их соседка. При дальнейшей проверке было установлено, что она сделала это, чтобы помочь своему соседу скрыть тяжкое преступление.

При обыске в квартире у мужчины было найдено тело пропавшей женщины, самого подозреваемого задержали через шесть дней после объявления в розыск. Он дал признательные показания. В ближайшее время злоумышленник будет арестован.