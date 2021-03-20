Немецкие ученые определили причину образования тромбов вакциной AstraZeneca

Нью-Йорк, 20 марта. Вакцина от англо-шведской компании AstraZeneca под названием CoviShield способна привести к образованию тромбов. Ученые выявили причину возникновения побочного эффекта.

Международная группа ученых из Германии и Норвегии подтвердила влияние вакцинации препаратом AstraZeneca на образование тромбов. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Ученые провели исследование, направленное на изучение механизма тромбообразования после вакцинации англо-шведским препаратом. Выяснилось, что он может вызывать аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование кровяных сгустков. Происходит это вследствие взаимодействия коронавирусных антител с тромбоцитами. Исследователи подчеркивают, что хотя им и стал известен механизм тромбообразования, причина такого отрицательного взаимодействия остается неизвестной. Журналисты The Wall Street Journal запросили комментарий у представителей AstraZeneca, однако никакого ответа не поступило.

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca была приостановлена в ряде стран Евросоюза после появления сообщений о тромбообразовании у ряда пациентов, получивших дозу CoviShield. Ранее сообщалось, что Франция также ввела ограничения на вакцинацию оксфордским препаратом. CoviShield будут вводить исключительно лицам старше 55 лет.