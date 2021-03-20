Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет тепло

Москва, 20 марта. Тепло начнет постепенно приходить в европейскую часть России с 22 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха начнет плавно повышаться в первой половине следующей недели в центре европейской России. Столбики термометров 21 марта покажут от +3 до +7 градусов. От +2 до +3 градусов ожидается 22 марта. Температура 23 и 24 марта достигнет 5 градусов тепла. Согласно предварительным расчетам, 25 марта ожидается от +5 до +7 градусов.

Температура воздуха в ночное время 23 марта опустится от −2 до −8 градусов. Ночью 24 марта столбики термометров покажут 5 – 10 градусов мороза. Амплитуда будет расти, объяснил РИА Новости Вильфанд. Он добавил, что циклон скажется на атмосферном давлении во второй половине дня 21 марта. Показатели составят на 10 – 12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Атмосферный фронт принесет снег.

До этого Вильфанд призвал не спешить менять резину на автомобиле. Устойчивый переход на среднесуточные температуры выше нуля начнется в центре европейской России с 27 – 28 марта.