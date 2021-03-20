Аваков спрогнозировал начало холодной войны между Западом и Россией

Киев, 20 марта. Между Россией и Западом может начаться новый виток холодной войны, заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Таким мнением он поделился на фоне резких высказываний президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина.

«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин», — сказал он.

Кроме того, Аваков добавил, что украинская сторона может стать частью этого противостояния.

Ранее Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей. Он также заранее попросил у поляков прощения за это заявление.