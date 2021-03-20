Анастасия Волочкова: Из Собчак деревню не вытравить

Москва, 20 марта. Популярная и скандальная балерина Анастасия Волочкова неожиданно выступила с острым заявлением в адрес экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, пишет StarHit.

«Дом-2 остался в Собчак навсегда, из нее деревню не вытравить», — заявила Волочкова.

Все дело в многолетней вражде между блондинками. Новый его виток начался после интервью двухлетней давности, во время которого пришедшая в гости к балерине Ксения Собчак вызвала негодование хозяйки.

Как позднее отмечала Анастасия Волочкова, Ксения Собчак делала все, чтобы вывести балерину из себя. Она задавала неудобные вопросы и снимала процесс скрытой камерой. Целью телеведущей было выставить собеседницу в самом неприглядном свете.

«Ксюша испугалась, когда поняла, что я увидела камеру. Мне стало так неудобно за нее, и я сделала вид, будто ничего не заметила. Я просто повернулась к ней и спросила: «Ксюш, неужели за эти шесть часов я тебе не сказала того, что ты хотела услышать?», она смутилась», — вспоминает Волочкова.

Скандальная балерина уточнила, что «Дом-2» остался в Ксении навсегда.

«Знаете, девушку из деревни можно вытравить, а вот деревню из девушки — никогда», — поделилась Анастасия эмоциями от последней встречи с Собчак.

Балерина пытаясь объяснить поведение телеведущей, отметила, что Ксения делает гадости другим из-за неуверенности в себе.

«Ксюша задавала мне неприятные вопросы про бывшего мужа, дочку — о таких темах я не хотела говорить. В ней присутствует зависть, она не реализована как женщина», — указала балерина, которая предпочитает забыть о существовании Ксении Собчак.

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