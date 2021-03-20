ДТП под Иркутском с участием двух иномарок привело к гибели человека

Иркутск, 20 марта. Авария с участием Toyota Hiace и Hyundai Creta привела к гибели одного человека, еще четверо получили травмы, передает региональное управление МВД.

Трагический инцидент произошел поздно ночью на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Залари. До приезда скорой помощи скончался водитель Hyundai, мужчину за рулем Toyota доставили в больницу.

Еще трое пассажиров, среди которых 16-летний подросток, обратились к медикам. Информации об их состоянии пока не поступало. Известно, что в Hyundai ехала супружеская пара. По факту случившегося проводится проверка.

Три автобуса с пассажирами столкнулись в Великом Новгороде, сообщал сайт 360tv.ru. Информации о погибших или пострадавших не поступало, причины ДТП устанавливаются.