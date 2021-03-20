Чайковский может заменить гимн РФ на Олимпиаде. События дня. ФАН-ТВ

Дмитрий Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства Кадровые перестановки. Бывший посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назначен государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России. Соответствующее постановление подписал председатель Высшего госсовета этой структуры, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Предшественник Мезенцева Григорий Рапота освобожден от должности. Новый госсекретарь Союзного государства возглавлял российскую дипмиссию в Минске с апреля 2019 года. Ранее он был губернатором Иркутской области, членом Совета Федерации от Сахалинской области и председателем Комитета Совфеда по экономической политике.

Поликлиники Грузии приостановят вакцинацию AstraZeneca В поликлиниках Грузии приостановят вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти медсестры от анафилактического шока после прививки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. В то же время в больницах прививочная кампания продолжится. Накануне в Грузии 27-летняя медсестра после вакцинации впала в кому, а затем скончалась. Как заявили в местном Минздраве, это первый в мире летальный исход от анафилактического шока после введения вакцины AstraZeneca. МВД возбудило уголовное дело. Вакцинация препаратом британо-шведской компании началась в стране 15 марта. В настоящее время прививки делают только медработникам.

Чайковский может заменить гимн России на Олимпиаде Классическая альтернатива. Музыка легендарного композитора Петра Ильича Чайковского может заменить гимн России на грядущей Олимпиаде в Токио. Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что такую миссию в Японии хотят доверить узнаваемой мелодии из Первого концерта. В ней и величие, и широта русской души, и воля к победе. Этот вопрос уже рассматривается и активно обсуждается с зарубежными коллегами. Как известно, в Стране восходящего солнца Чайковского боготворят, а потому не исключено, что креативная идея станет былью. Напомним, до декабря 2022 года WADA лишила российскую сборную права выступать на крупных соревнованиях под своими флагом и гимном.