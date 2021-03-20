Блинкен заявил, что США пересмотрят решения Трампа по Китаю

Вашингтон, 20 марта. Администрация президента США Джо Байдена пересмотрит торгово-экономические решения предыдущего американского лидера Дональда Трампа по Китаю, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы сказали партнерам, что пересматриваем вопросы по экономике, торговле и технологиям, проводя тесные консультации с конгрессом, союзниками и зарубежными партнерами», — подчеркнул Блинкен по завершении на Аляске двусторонних американо-китайских переговоров.

По словам госсекретаря, решения Трампа будут пересмотрены таким образом, чтобы они защищали и продвигали интересы США «в полной мере».

Блинкен не смог уточнить, когда президент США примет новые решения.

Ранее Пекин упрекнул Вашингтон в неподобающем поведении с гостями во время встречи высокого уровня, которая состоялась в Анкоридже. По словам представителя китайской делегации в ходе вступительного заявления США резко вышли за лимит времени с безосновательными атаками и обвинениями в отношении китайской политики.