Волочкова назвала Собчак желчной нереализованной женщиной

Москва, 20 марта. Балерина Анастасия Волочкова не может забыть обиды, нанесенные телеведущей Ксенией Собчак. Об этом она рассказала в эфире Youtube-шоу «Дай сказать».

Звезда сцены вспомнила свое интервью для Собчак, которое оказалось «бесстыжей подставой». По словам Волочковой, телеведущая выставила ее алкоголичкой, а также усомнилась в том, что пышная грудь балерины настоящая.

«Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии», — считает Волочкова.

По мнению Волочковой, Собчак завидует ее красоте и состоятельности. Сама же бывшая ведущая «Дома-2» является завистливой и нереализованной женщиной, считает балерина.

«Самое главное качество, которое у нее присутствует, это зависть, желчь, невоспитанность, нереализованность как женщина», — заявила Волочкова.

В заключении артистка рассказала об «интересном» случае в бане. Как оказалось, на тело Ксении «без слез не взглянешь».

Ранее Собчак рассказала, как во времена бурной молодости употребляла наркотические вещества. Она призналась, что ей запрещено курить, так как это вызывает приступы паранойи.