Том Холланд рассказал, чем займется после съемок фильма «Человека-паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 20 марта. Актер Том Холланд планирует взять паузу после того, как будет снят фильм о Человеке-пауке. Контракт артиста с киностудией Marvel истекает, и эта картина может стать последней.

Том Холланд исполнил роль Питера Паркера уже в пяти фильмах, что является рекордом для этого персонажа. «Человек-паук: нет пути домой» станет шестой картиной, и, вероятно, последней, поскольку контракт актера с Marvel Studios истекает и пока нет информации о его продлении. Возможно, сам Холланд с нетерпением ждет этого. Об этом сообщает издание CinemaBlend.

«Я собираюсь сделать перерыв. Я планирую пойти домой и просто насладиться немного свободным временем. Это первый раз с тех пор, как я подписался на первый фильм о Человеке-пауке. У меня больше нет контрактов с другими студиями. Думаю, я мог бы покататься на лыжах. Потому что это то, что мне на самом деле не разрешалось делать, потому что я должен был оставаться здоровым и готовым к работе. Так что я, пожалуй, попробую где-нибудь покататься на лыжах. Не знаю. Я просто пойду домой и посмотрю, куда меня унесет ветер», — заявил Том.

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