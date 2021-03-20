Опрос выявил долю счастливых людей среди жителей России

Москва, 20 марта. Признались в своем счастье большинство респондентов из России — 41%. Несчастливыми себя считают 22% российских опрошенных.

В мировых масштабах картина примерно такая же. Более половины населения земного шара (54%) могут назвать себя счастливыми людьми. Еще треть не смогли однозначно ответить на этот вопрос, а 14% ощущают себя полноценно несчастными, сообщает ТАСС.

Самой счастливой страной по приросту оказалась Киргизия. Со времен предыдущего исследования, проведенного в ноябре 2020 года, стали счастливее в личной жизни на 85% киргизов. На 78% также вырос показатель в Казахстане, на 77% в Колумбии и Эквадоре.

Недавно опрос показал скрытность россиян по поводу размера заработной платы. Оказалось, что мужчины гораздо охотнее женщин раскрывают сумму на карточке — готовы назвать сумму 62% мужчин. Всего 49% готовы последовать их примеру.