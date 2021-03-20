Вильфанд призвал водителей не спешить «переобувать» автомобиль

Москва, 20 марта. Ночью температуры в центре Европейской России держатся ниже нуля, поэтому менять резину на автомобиле еще рано, сообщили в Гидрометцентре.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта, однако до второй половине апреля ночью держатся отрицательные температуры.

«Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима», – сказал эксперт.

Более этого, в Москве в начале апреля еще ожидаются снегопады. «Сумасшедшего тепла» пока не ожидается.

Ранее стало известно, что приход по-весеннему теплой и солнечной погоды в Москве ожидается к концу марта. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.