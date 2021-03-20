Между двух огней: Зеленский не сможет обхитрить Вашингтон, защищая Коломойского

Киев, 20 марта. США требует от президента Украины Владимира Зеленского принять меры в отношении олигарха Игоря Коломойского. Однако украинский лидер будет лишь имитировать борьбу с бизнесменом.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью для Украины.ру рассказал, что фракция «Слуга народа» начала раскалываться после того как Вашингтон ввел санкции против депутата Александра Дубинского, а затем против олигарха Игоря Коломойского.

«Это, знаете, выбор между двух огней: если Вашингтон будет жарить на медленном огне, то Игорь Валерьевич может очень быстро сделать фастфуд, то есть быстрее создать неприятности. Но, скажем так, по мощи и в силу известных обстоятельств понятно, что потенциал Вашингтона на порядок больше. И тут, собственно, выбор из двух зол, и выбирают меньшее. Выбор очевиден, но пока что, выбирая между Вашингтоном и Коломойским, выбор делают не в пользу последнего», — отметил Золотарев.

Он добавил, что некоторое время украинский лидер будет только имитировать преследование Коломойского, однако Вашингтон быстро поймет это, поскольку имеет опыт в подобных ситуациях.

Напомним, в январе Министерство финансов США ввело санкции против семи украинских граждан, среди которых был и Александр Дубинский. Однако в начале марта американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что под ограничения со стороны Соединенных Штатов попал и Игорь Коломойский.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады опубликовал запись телефонного разговора Байдена и Порошенко.