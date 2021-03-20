Кейтлин Дженнер снимется в финальном сезоне реалити-шоу «Семейство Кардашьян»

Лос-Анджелес, 20 марта. Американская телезвезда Кейтлин Дженнер подтвердила, что появится в 20 сезоне реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Это будет финал долгосрочной телепередачи.

71-летняя женщина рассказала, что она присоединится к веселью и драме этого продолжительного шоу. В 2020 году было объявлено, что «Семейство Кардашьян» завершится после 19 сезонов, которые снимались на протяжении 14 лет. Об этом сообщает Mirror.

«Скажем так, я появлюсь в последнем сезоне. За те 10 лет, что я участвовала в этом шоу, мне действительно нравилось делать это», — сказала Кейтлин, который является биологическим отцом для Кендалл и Кайли.

Сериал был источником бесконечных классических моментов и стал культовым, но за семьей будут следить через камеру в последний раз. Финальный сезон шоу будет посвящен теме брака Ким Кардашьян с ее бывшим мужем Канье Уэстом. В трейлере также покажут Скотта Дисика, бывшего мужа Кортни Кардашьян. У пары после 9 лет отношений осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что Кортни Кардашьян возмутила фанатов неприличной позой в купальнике.