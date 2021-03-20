Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркетах

Пекин, 20 марта. Автор китайского портала WeChat назвал шесть продуктов, которые не следует покупать по советам продавцов в супермаркетах.

Супермаркеты ежедневно обеспечивают людей свежим мясом и птицей, овощами, бытовыми товарами и прочими продуктами. Обычно они отличаются доступной ценой и хорошим качеством. Однако есть продукты, которые не следует приобретать в супермаркете ни в коем случае. К ним автор отнес мясной фарш.

По данным специалиста, фарш могут изготавливать из мясных остатков или несвежего мяса, добавляя в него большое количество жира. Лучше покупать свежее мясо и готовить фарш самостоятельно.

Соленые овощи хранятся в больших контейнерах, вокруг которых ходят люди. На них обычно не указаны изготовитель, даты производства и перечень ингредиентов. Чтобы продлить срок годности, в продукт добавляют много соли. Также в соленьях бывает много нитритов, предупреждает автор.

Курицу гриль могут готовить из охлажденной птицы, которая не распродается в срок. На ней даже может не быть даты производства, подчеркивает автор. Нарезанные фрукты могут содержать бактерии, так как их упаковывают вручную. Кроме того, некоторые наборы составляют из гнилых фруктов, обрезая испорченные части, пишет эксперт.

Рыбу автор советует покупать исключительно на рынке, так как в супермаркете она может быть многократно замороженной и оттаявшей. Готовые наборы специй бывают плотно завернуты в пищевую пленку, в которой размножаются бактерии и может появиться плесень. Покупать специи автор советует по отдельности, сообщает ИноСМИ.

Ранее Федеральная служба государственной статистики проанализировала изменения потребительских цен за период с 10 по 15 марта 2021 года. Снижение в цене показывают огурцы и помидоры, которые продолжают дешеветь уже вторую неделю. Огурцы теперь стоят на 6,6% меньше, а помидоры на 2,1%.