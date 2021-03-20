Реформы Зеленского не работают: железнодорожники готовят крупную забастовку в стране

Киев, 20 марта. Сотрудники железнодорожной компании «Укрзализныця» могут начать забастовку. Об этом сообщила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина.

Политик отметила, что работников не устраивает размер заработной платы и системные проблемы компании. Об этом сообщает интернет-издание Regnum. Гришина рассказала, что парламент изучает материалы, которые предоставили сотрудники «Укрзализныци». Планируется встреча депутатов и представителей профсоюза.

Напомним, ранее со своего поста был уволен глава «Укрзализныци» Владимир Жмак. Бывший политик считает, что это решение было незаконным. Он подчеркнул, что никогда не слышал жалоб на свою работу и выполнял ее ответственно.

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