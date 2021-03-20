Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей

Киев, 20 марта. Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО заявив о превосходстве страны над Польшей. Мнением он поделился в эфире канала «Украина».

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет», — заявил Аваков.

Министр не уточнил, в чем выражается это превосходство, но отметил, что «счастливой Европы при несчастной Украине» не будет. По мнению. Авакова, жители Украины должны себя уважать, чтобы «идти к этим стандартам».

Ранее Аваков предложил начать вещание украинских телеканалов на русском языке. По его мнению, русская культура во многом принадлежит Украине.