Россиянам назвали последствия повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 20 марта. Повышение ставки ЦБ не было глобальным на этот момент, поэтому говорить о серьезных последствиях рано, предупредила эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова.

В пятницу ЦБ РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,5% и не исключил ее дальнейшего роста на ближайших заседаниях. Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова объяснила, чем это может обернуться для россиян.

Во-первых, с повышением ставки увеличится доходность по банковским депозитам. Во-вторых, можно ожидать подорожания кредитов, за счет чего замедлится приток капитала в экономику внутри стран. В-третьих, уже на текущий момент рубль укрепился на 0,75% относительно бивалютной корзины. Еще одним последствием является более низкая стоимость акций российских компаний на фондовом рынке.

«На данный момент повышение не было глобальным, поэтому говорить о серьезных последствиях рано», – сказала эксперт.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможном продление программы льготной ипотеки в ряде регионов страны до конца текущего года.