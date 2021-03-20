Более 500 населенных пунктов Дальнего Востока могут попасть в зону паводка

Хабаровск, 20 марта. В Приморье, на Камчатке и Сахалине 555 населенных пунктов могут попасть в зону паводков.

В августе и сентябре будут в напряженной ситуации Амурская область и Хабаровский край, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

«В зону вероятного воздействия паводка могут попасть 555 населенных пунктов и почти 155 тысяч человек, 11 участков железных дорог, 585 участков автодорог, 221 мостовое сооружение», — указано в сообщении.

В 2020 году от паводка потерпели огромный ущерб 124 населенных пункта Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Убытки и последствия до сих пор ликвидируются, среди них 492 безнадежно разрушенных здания и 156 помещений, нуждающихся в ремонте.

В Пензе недавно утвердили перечень эвакуации на случай половодья. Первыми в списке тех, кого нужно спасать, беременные женщины и домашние животные.