Муж покончил с собой после убийства жены и оставил детей сиротами

Линевское, 20 марта. Мать двоих детей погибла от рук мужа-тирана в Новосибирской области.

Согласно данным Telegram-канала «КП», женщина перед смертью успела позвонить в полицию, умоляя о помощи. Однако правоохранители не успела спасти ее. Дочь нашла в квартире тела родителей. Мужчина, по предварительной информации, избил жену, и та скончалась от полученных травм. После этого он покончил с собой.

Инцидент произошел в поселке Линевское Искитимского района. Правоохранители подтвердили обращение 32-летней женщины. Сотрудник прибыл на место через девять минут.

«На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали», – рассказали в полиции.

Позже в МВД поступила информация о двух телах в этой квартире. Возбуждено уголовное дело. Инициирована проверка полноты мер, которые правоохранители приняли при отработке вызова.

Ранее стало известно об избиении и ограблении таксиста в Петербурге. Полицейские уже задержали подозреваемых.