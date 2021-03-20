Зеленский блефует: военные эксперты оценили «вооруженную орду» Украины вблизи границ ЛДНР

Донецк, 20 марта. Многие источники сообщали, что 15 марта должно было состояться массированное наступление Украины на ЛДНР. Однако этого не случилось, и полковники в отставке объясняют причину.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что середина марта могла стать для жителей Донбасса кошмаром, однако обещанной атаки со стороны Незалежной не произошло. Отставные полковники и военные эксперты Виктор Баранец и Михаил Тимошенко объясняют, почему этого не случилось, и что будет происходить дальше.

Баранец объясняет, что Украина мобилизировала силы, призывала даже офицеров, которые лечились или были в отпуске. При этом Украина провела перегруппировку войск и стянула технику на расстояние прямого выстрела, но при этом все обошлось лишь незначительным увеличением частоты обстрелов.

«Одну из причин уже вовсю обмусоливают в киевских газетах. Украинские паны генералы, оказывается, обвиняют... весну. Распутицу. Дескать, танки увязнут в грязи, потеряют маневренность и станут легкой добычей донецких гранатометчиков и артиллеристов», — отмечает Виктор.

Он подчеркнул, что с начала своего срока президент Украины Владимир Зеленский вдвое увеличил финансирование армии, до 9 млрд долларов, что очень много для полунищей страны.

«Но вот данные, которые стали известны по итогам инспекторской проверки войск украинскими генералами. В среднем, на 7 единиц бронетехники только одна оказалась исправной. Аккумуляторов для танков не хватает. Сжатого воздуха в баллонах танков для запуска двигателей нет. Масел нет. Боеприпасы устарели и опасны. Так может быть, военные Украины не случайно проигнорировали «счастье» победы над шахтёрами?» — добавил Баранец.

Он рассказал, что на данный момент численность украинской армии в пять раз превышает войска ЛДНР, и, казалось бы, наступление однозначно привело бы к победе Незалежной. Однако наступления не было.

«Возможно, изначально цель была иная, двоякая. Первая: если русские не стерпят, ввяжутся, бросят свои войска на защиту 600 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами. Ну как в Южной Осетии в 2008 году. Тут уж на Западе поднимется вселенский хай: вот оно — звериное лицо путинского режима!» — считает Тимошенко.

Эксперт отмечает, что в таком случае Украина будет пытаться давить на Европу, чтобы та не давала достроить «Северный поток — 2» и вообще прекратила отношения.

«Если же русские агрессоры слабину дадут, то вариант №2 — ломим вперед, тут до границы с Россией всего-то полсотни верст. Никто и оглянуться не успеет, как мы под телекамеры всяких CNN и BBC покажем, как тут европейский порядок наводим», — добавил Михаил.

Напоследок Баранец отметил, что, возможно, Киев блефует. Зеленский стягивает технику у границ ЛДНР с целью повысить ставки на переговорах по Донбассу. Однако он считает, что вероятность активизации военного конфликта все равно остается достаточно высокой.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что республики Донбасса имеют полное право на выход из состава Украины.