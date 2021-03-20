Дружба станет крепче: Байден способствует укреплению отношений между Китаем и РФ

Москва, 20 марта. Обвинения президента США Джо Байдена в сторону российского лидера Владимира Путина фактически делают Россию и Китай союзниками. Об этом сообщает обозреватель Петр Акопов.

В интервью для портала Украина.ру эксперт отмечает, что в текущей ситуации почти невозможно сделать так, чтобы Россия и Китай не становились ближе как союзники. Своими последними заявлениями глава Вашингтона только усугубляет ситуацию и подталкивает Москву и Пекин к более тесному сотрудничеству.

«Когда в прошлом году Байден назвал Си Цзиньпина разбойником, а в этом году назвал разбойником Путина, то это показывало, что они ставят Россию и Китай на одну доску не только в своих стратегиях, но и в риторике», — подчеркнул Акопов.

С момента расформирования СССР Россия и Китай постоянно работают над тем, чтобы улучшить взаимоотношения. Эксперт считает, что, то, что мы видим сегодня — это результат плодотворной работы, налаженного партнерства между странами и их стратегическое взаимодействие.

Ранее российский посол рассказал об извинениях американцев за заявления Вашингтона. Анатолий Антонов заявляет, что американские граждане направляют письма в посольство, в которых извиняются за слова американского правительства.