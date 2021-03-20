Эксперт Лазовский назвал признаки воровства электричества на даче

Москва, 20 марта. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский назвал россиянам признаки воровства электричества соседями по даче.

Специалист советует обращать внимание на провода и зажимы на них — это главное. Кроме того, насторожить должно резкое увеличение потребления электроэнергии, подчеркнул Лазовский.

«Если это лето, можно отключить все приборы и посмотреть на счетчик — если расход идет, а вы ничего не включаете, значит воруют соседи», — цитирует специалиста РИА Недвижимость.

Можно поинтересоваться о перепадах или скачках напряжения у лояльных соседей. Это может быть косвенным признаком того, что кто-то поступает недобросовестно, уточнил Лазовский.

Если обнаружены какие-либо из перечисленных признаков, нужно проверить провода. В случае наброса на них временных крючков следует посмотреть, кто в настоящее время занят ремонтом или другими энергозатратными работами.

Если факт кражи подтверждается, можно пожаловаться в СНТ, ТСЖ или управляющую компанию в зависимости от формы управления поселком. Далее следует провести тщательную проверку с привлечением специалиста региональной энергетической компании, так как подобные манипуляции с электричеством считаются незаконным и наказуемым действием.

«Согласно 165 статье УК РФ, для привлечения по ней ответственного лица ущерб должен быть крупным, составить не менее 250 тысяч рублей. В остальном это административная ответственность», — подчеркнул Лазовский.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость дачных домов в 2020 году выросла на 20–30%. Специалисты ожидают, что в текущем году тенденция продолжится.