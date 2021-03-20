Петербургские моряки сняли на видео отдых серых тюленей в Финском заливе

Москва, 20 марта. Эпизод из жизни серых тюленей в Финском заливе интернет-пользователи сочли одним из самых милых видеороликов о жизни животных.

Отдыхающие на льдине тюлени заметили приближающееся судно. Детеныш попытался пойти "знакомиться" с кораблем, но мать заботливо остановила его ластой.

"Любопытный щенок направляется было познакомиться поближе с судном, мама его мягко останавливает своей ластой, нежно почёсывает, все успокаивается", — рассказали зоологи в паблике "Вконтакте" "Спасение тюленей 699-23-99".

По словам специалистов, детенышу осталось недолго наслаждаться заботой родителей. Через несколько дней он уже не будет кормиться материнским молоком.

Не все животные в России такие трогательные. Недавно стало известно, что в Волгоградской области в лесном массиве обнаружили обглоданную пока неизвестными животными человеческую ногу.