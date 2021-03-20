Российские туристы сэкономили 2 трлн рублей из-за пандемии в 2020 году

Москва, 20 марта. Закрытие границ во время пандемии в 2020 году привело к тому, что внутри страны осталось 2 трлн рублей.

Нет точных сведений, какую долю из этой суммы российские туристы потратили именно внутри страны. Но главное, что деньги не остались за границей, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина по данным «Интерфакс».

«Они ушли, еще раз, либо в сбережения наших граждан, либо были потрачены внутри страны и поддержали внутренний спрос», — рассказала она.

Часть средств ушла на внутренний туризм. Но далеко не все, поскольку и внутренний туризм из-за карантинных ограничений претерпевал трудности. Какая-то сумма могла уйти на покупку товаров для жизни, дорогостоящие покупки для длительного использования, заключила Набиуллина. Также она рассказала, окажут ли санкции США на положение рубля.