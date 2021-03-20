Украинцы начинают активно скупать золотые слитки в стране

Киев, 20 марта. Аналитики МТБ БАНК привели статистику, согласно которой украинцы предпочитают покупать золото слитками по 50 и 100 грамм и рассматривают это в качестве варианта заработка.

В 2020 году МБА БАНК продал практически 25 кг золота от трех швейцарских фирм — Argor-Heraeus SA, Creditsuisse и Valcambi. Половину из реализованного драгоценного металла составляют небольшие слитки по 50 и 100 г. Об этом сообщает портал «Экономические новости».

Глава правления МБА БАНК Юрий Кралов утверждает, что граждане Украины активно вкладываются в банковские металлы и это является одним из наиболее распространенных вариантов заработка.

«Год назад мы начали торговлю слитками из золота. И увидели живой интерес наших клиентов к банковским металлам. Поэтому было принято решение о расширении перечня. В декабре прошлого года мы начали продажи сертифицированного банковского серебра», — отметил Юрий Кралов.

Он добавил, что его финансовая организация планирует расширить список драгоценных металлов. Планируется ввод платиновых и палладиевых слитков, монет из серебра и золота, которые принадлежат иностранным монетным дворам. Банкир считает, что такое вложение средств — это отличный способ сохранить свои деньги и получить инвестиции.

Компания Kitco Metals Inc., являющаяся одним из лидеров продаж слитков, опубликовала данные, согласно которым цена на золото в прошлом году выросла на 15%, несмотря на колебания, вызванные пандемией коронавируса. В начале года она была 1350 грн./г, в конце — 1890 грн./г. Всего за последние десятилетие драгоценный металл подорожал на 50%.

Ранее стало известно, что в Минпромторге России обсудили «дорожную карту» проекта освоения месторождения Сухой Лог, крупнейшего в мире по запасам рудного золота.