Появилось видео крупного пожара на складе ГСМ в Сургуте

Сургут, 20 марта. Очевидцы прислали ФАН видео пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Сургуте, на котором пострадали семь человек.

Возгорание произошло на улице Промышленной в Сургуте. Огонь охватил несколько зданий, площадь пожара составила 6600 квадратных метров. В результате происшествия пострадали семь человек, у пятерых диагностированы переломы и ушибы ног. Пострадавшие госпитализированы в ОКБ Сургута. Один человек получил термические ожоги и от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что при возгорании в административно-бытовом здании в Сургуте получили травмы семь человек. Часть постройки была переоборудована под жилое помещение. Причины возгорания и нанесенный им ущерб устанавливаются.