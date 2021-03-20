Курильский вулкан Эбеко выбросил трехкилометровый пепельный столб

Южно-Сахалинск, 20 марта. Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды произвел выброс пепла.

Высота столба достигла трех километров. Об этом рассказали в сахалинском главке МЧС. Информация поступила утром 20 марта в Центр управления в кризисных ситуациях.

«На вулкане Эбеко (высота 1 156 метров, расположен в 7 километрах северо-западнее города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3 километра», — отмечается в сообщении.

Пепельный шлейф растянулся на пять километров к югу. Жители Северо-Курильска пеплопада не наблюдают, угрозы для них никакой не предвещается.

Недавно группу экстремалов раскритиковали пользователи Сети за жарку сосисок на раскаленной лаве Ключевского вулкана. Главная опасность, помимо раскаленной лавы, заключается в ядовитых газах, который выделяется из трещин.