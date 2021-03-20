США подтвердили приверженность принципу «одного Китая»

Вашингтон, 20 марта. Делегация США подтвердила приверженность принципу «одного Китая» в ходе переговоров на Аляске. Соответствующее совместное заявление распространило Центральное телевидение КНР.

«На переговорах Соединенные Штаты подтвердили, что по вопросу Тайваня будут твердо придерживаться принципа «одного Китая», — цитирует ТАСС.

Кроме того, представители КНР потребовали от США не нарушать касающихся Тибета обязательств. Китайская сторона также предложила Вашингтону отменить введенные в отношении китайских чиновников санкции.

Ранее сообщалось, что США окажут Тайваню содействие в программе разработки подводных лодок, предоставив ключевые технологические компоненты для строительства АПЛ. Вашингтон согласился поставить Тайбэю подводное оборудование трех типов: цифровые гидролокаторы, интегрированные системы боевого управления и контроля, а также перископы.