Спасительный укол от COVID-19: латвийцы бегут в ОАЭ и США за вакциной

Рига, 20 марта. Из-за острого дефицита противокоронавирусной вакцины граждане Латвии готовы лететь в США или ОАЭ ради того, чтобы им сделали прививку от COVID-19.

Латвийский социолог Янис Херманис написал пост на своей странице в Twitter, в котором он рассказал про «вакцинный туризм». После его публикации последовала реакция от других жителей Латвии и других стран, которые рассказали, что не хотят ждать своей очереди и готовы пойти на сложные шаги ради того, чтобы обезопасить себя от COVID-19. Однако не все государства желают поделиться препаратом от коронавируса. Об этом сообщает портал SputnikNews.

«Поняла ли индустрия туризма, что вскоре может развиться новый вид путешествий — «вакцинный туризм»? Те страны, которые быстрее справятся с вакцинацией граждан, могут обратиться к иностранцам — в том числе и из Латвии», — делится своими мыслями социолог.

Пользователи Twitter уверили Яниса, что такой туризм, как явление, уже существует, хотя подходит далеко не для каждого жителя Латвии.

«В Арабских Эмиратах уже это можно сделать. Многие из Латвии поехали и получили вакцину», — подчеркнул пользователь под ником MilitaryChoms.

​"Да, у меня друг со всей семьей в Дубае купил китайскую вакцину», — рассказывает пользователь под ником zvejnieka_dels.

Ранее сообщалось, что украинцы решают вопрос вакцинации «Спутником V» самостоятельно.