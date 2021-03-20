Японские ученые нашли одну из причин возрастного облысения

Токио, 20 марта. Гибель волосяных фолликул происходит из-за атипичного деления их стволовых клеток, которое наблюдается у лабораторных мышей по достижению зрелого и пожилого возрастов.

Жизнеспособность стволовых клеток волосяных фолликулов обеспечивается за счет двух типов одного процесса — деления стволовых клеток, которое может быть симметричным и ассиметричным. И эти циклы должны согласовываться, чтобы в результате из фолликулов формировался волос, сообщили японские ученые по данным New Atlas.

«Стволовые клетки истощаются и гибнут, если деление осуществляется неправильно. Нам удалось обнаружить фактор, из-за которого волосяные фолликулы теряют функциональность с возрастом», — рассказали авторы исследования.

Однако по мере взросления деление клеток становится неравномерным и разобщенным, что приводит к гибели фолликула и, соответственно, гибели волоса. После чего он выпадает. Проведенная работа над мышами приближает науку к изобретению действительно эффективных препаратов против возрастного облысения, подчеркнул Хироюки Мацумура, ведущий автор исследования.

Недавно стало известно, что ученые из Маастрихтского университета в Голландии смогли добиться формирования эмбриона без участия яйцеклетки и сперматозоида. Это первый случай в мировой науке. Специалисты выразили надежду, что открытие поможет найти способ лечения бесплодия.