Австрийская компания-партнер «Газпрома» выразила надежду на завершение «СП-2»

Вена, 20 марта. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы США ограничительными мерами. Об этом заявил глава правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

Топ-менеджер компании-партнера «Газпрома» в беседе с газетой Wiener Zeitung отметил, что «СП-2» имеет серьезное значение для безопасности снабжения европейского газового рынка. Ответственность за принятие решений относительно проекта лежит на Европе.

Зеле отметил, что США и Европу на протяжении десятилетий связывает «глубокая трансатлантическая дружба». Комментируя угрозы санкций, он подчеркнул, что друзья угрожать друг другу не должны.

Участникам газового проекта необходимо при его реализации учитывать опасения небольших стран, состоящих ЕС, а также Германии в качестве страны-куратора газопровода, отметил Зеле. Для реализации проекта нужно вести политический диалог и разъяснительную работу.

Накануне Госдеп США напомнил о санкциях за участие в строительстве «СП-2». Об этом информировало Федеральное агентство новостей.