Украина пустеет на глазах: более 46,4% заробитчан навсегда хотят остаться в Польше

Киев, 20 марта. Почти половина украинцев, работающих в Польше, не желает возвращаться на родину. Они планируют остаться в стране — члене Евросоюза, а многие хотят перевезти семью и купить жилье.

Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal провел социологическое исследование, в рамках которого предстояло выяснить, насколько украинцы довольны жизнью в Польше, и какие строят планы относительно своего будущего в этой стране. Об этом сообщает портал Украина.ру. Согласно полученным данным, 46,4% граждан Украины, которые сейчас живут и работают в Польше, не хотят возвращаться на родину. При этом 37,3% планируют улучшить свое финансовое положение и отправиться назад, 16,3% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Примерно 51,7% украинцев желают воссоединиться с семьей уже на территории Польши или уже это сделали, 38,6% иммигрантов не собираются этого делать. 55,5% опрошенных хотят купить квартиру или планируют обзавестись недвижимостью в ближайшем будущем. В 2020 году этот показатель составлял всего 34%.

Помимо этого, 54,1% респондентов рассматривают возможность отправиться в дальнейшем в другие страны ЕС, однако всерьез к этому решению относятся только 4,2%. Всего в ходе исследования было опрошено 1100 граждан Украины в 82 населенных пунктах Польши.

Всего на сегодняшний день в стране официально работает 532,5 тыс. украинцев, однако аналитический центр считает, что реальное число иммигрантов намного больше.

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