«Боже, помоги США»: британцы прокомментировали инцидент с Байденом на трапе

Вашингтон, 20 марта. Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали инцидент с президентом США Джо Байденом, который три раза споткнулся и чуть не упал на трапе самолета.

Видео происшествия сняли на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд журналисты президентского пула. Запись появилась в соцсетях. В Белом доме заявили, что причиной инцидента стал сильный ветер.

Читатели живо откликнулись на публикацию, оставив под ней массу комментариев.

«Камала (Харриз – визе президент США. — Прим. ФАН) просто слонялась вокруг и молилась об этом», — написал Luca509.

«Как долго они собираются продолжать эту шараду? Как долго демократы будут позволять этому продолжаться?», — отметил mzpinca,

«Боже, помоги Соединенным Штатам», — отмечал Food_For_Thought,.

«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», — выразил мнение Mr white.

«Еще нет ста дней его работы на посту. С этого момента все идет под откос», — отметил пользователь odedszpiro.

«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», — заключил BobDob.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал высказывания Байдена о России дипломатическим хамством. По словам российского политика, оскорбления Байдена можно расценивать как провокацию в отношении каждого гражданина РФ. Более того, такого дипломатического хамства не было за всю историю США, заключил Зюганов.