Семь человек пострадали при пожаре в административном здании в Сургуте

Сургут, 20 марта. Семь человек получили травмы при возгорании в административно-бытовом здании в Сургуте. Об этом сообщает главк МЧС по ХМАО.

Часть здания была переоборудована под жилое помещение. Огнем было охвачено 3,6 тысячи квадратных метров, информирует пресс-центр ведомства.

Сейчас работы по тушению пожара продолжаются. К его тушению от МЧС привлечено 54 человека и 17 единиц спецтехники. Причины возгорания и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Три человека стали жертвами пожара на птицеферме в ХМАО. Об этом в ноябре 2020 информировало Федеральное агентство новостей.