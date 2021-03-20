Россияне смогут покупать авто с пробегом через госуслуги с 1 мая

Москва, 20 марта. Порядок покупки поддержанных авто меняется в России с 1 мая. Теперь россияне смогут заключить такую сделку купли-продажи через госуслуги.

Для оформления покупки российскому автомобилисту нужно будет получить электронную подпись, которой он заверит сделку перед тем, как договор отправится в ГИБДД.

В остальном список необходимых для процедуры документов остается прежним. Такой усовершенствованный порядок покупки позволит покупать автомобили проще и быстрее, а также защитит россиян от мошенничества и недобросовестных покупателей, поскольку история машины будет проверяться на моменте обсуждения.

Недавно стало известно, что старые и «потрепанные» автомобили почтовой службы США могут заменить на новые электрокары. Для этого правительство раздумывает передать службе средства в размере шести миллиардов долларов на обновление автопарка.