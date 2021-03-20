Губернатора Нью-Йорка обвинили в токсичности

Нью-Йорк, 20 марта. Экс-советница Линдси Бойлан обвинила губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в том, что он создал на рабочем месте «токсичную» обстановку, которую особенно ощущали женщины.

Линдси Бойлан — первая женщина, которая публично обвинила губернатора Нью-Йорка в сексуальных домогательствах. Она заявила, что культура рабочего места была «токсичной, особенно для женщин». Об этом сообщает The Guardian.

В интервью газете «Нью-Йоркер» бывшая советница губернатора рассказала, что поначалу избегала интервью с журналистами, потому что ей не хотелось, чтобы кто-то вспоминал ее травму. С тех пор несколько других женщин выступили с аналогичными жалобами на главу Нью-Йорка.

Куомо отрицает, что относится к кому-либо неподобающим образом, но признает, что он, возможно, заставлял людей чувствовать себя неловко. Он также сопротивлялся призывам уйти в отставку, которые исходили от большого числа демократов. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс и расследуют эти претензии. Президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если расследование подтвердит эти обвинения, и в этом случае ему может грозить уголовное преследование.

В статье Линдси повторила свои прежние заявления о неуместных прикосновениях и вспомнила, как после пресс-конференции щенок губернатора прыгал рядом с ней, а Куомо пошутил, что если бы он был собакой, то тоже попытался бы «оседлать» ее.

«Я помню, что мне было противно, но также и то, что я отреагировала будто третьеклассник. Я просто пожала плечами», — рассказала Бойлан.

Экс-советница работала на правительство Нью-Йорка с 2015 по 2018 год. В прошлом месяце она опубликовала эссе, в котором говорилось, что Куомо старался дотронуться до ее ног, нижней части спины и рук, а в конце концов поцеловал ее.

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