Посол РФ рассказал об извинениях американцев за заявления Вашингтона

Москва, 20 марта. Посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил американских граждан, направивших письма в поддержку дружественных отношений между странами в посольство.

По словам дипломата, американцы приносили извинения за озвученные в последнее время заявления Вашингтона в адрес Москвы.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — написал главы российской дипмиссии на странице посольства в Facebook.

Антонов рассказал, что глубоко тронут активной и неравнодушной позицией простых американцев, которые понимают, что диалог между странами «должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Посол убежден, что подход американских граждан свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации связей между американским и российским народами.

«Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — заключил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать отношения с американским коллегой Джозефом Байденом, чтобы «не пикироваться заочно». Российский лидер отметил, что Москва и Вашингтон должны сохранить отношения. Поэтому глава государства предложил Байдену продолжить дискуссию. Однако мероприятие должно проходить в онлайн-формате.