Кинолог предупредил о последствиях опасных трюков с собаками ради лайков

Москва, 20 марта. Владельцы собак не должны рисковать здоровьем своих питомцев, снимая на фото и видео опасные трюки, чтобы потом собирать лайки в социальных сетях, заявил кинолог Владимир Голубев.

В Сети можно найти много роликов с экстремальными прыжками и подбрасыванием собак с высоты, а также с другими трюками. Подобный контент обычно привлекает внимание и гарантирует своему автору много просмотров, но президент Российской кинологической федерации (РКФ) призывает пожалеть животных.

«Я призываю не рисковать здоровьем четвероногого друга ради просмотров и лайков. Это может закончиться серьезной травмой или гибелью животного. Собаководам нужно помнить, что собака – это не игрушка, и они несут ответственность за жизнь и здоровье питомца», – подчеркнул кинолог в беседе с РИА Новости.

Собак, как отметил Голубев, ни в коем случае не стоит бросать в воду. Можно не рассчитать глубину. В этом случае питомец может удариться или наглотаться воды.

Кинолог ранее назвал главные причины появления агрессии у собак. Злость у питомца, по словам Голубева, может появиться, если его никто не воспитывает.