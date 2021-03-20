Диетолог Златинская рассказала, как поститься с пользой для здоровья

Москва, 20 марта. Врач-диетолог АО «Медицина» Елена Златинская рассказала, чем заменить непостные продукты, чтобы держать пост с пользой для здоровья.

Специалист отметила, что рыба и морепродукты являются заменой мяса. Они в строгом посте употребляются редко, и такие дни желательно не пропускать. Белок, цинк, железо, фолиевую кислоту и витамины В12, А и D можно получить из орехов и растительных продуктов.

«Растительный белок, микроэлементы и витамины содержатся в злаковых и бобовых культурах. Листья салата, шпинат хорошо справятся с потребностью организма в витамине В12 и фолиевой кислоте. Орехи, семечки и фрукты доставят в ваш организм большое количество витаминов, минералов и микроэлементов», — уточнила Златинская в комментарии изданию «Народные Новости».

Тем не менее, в таком питании содержание железа, белка и В12 не покрывает потребности организма, поэтому в свой рацион во время поста следует добавить витаминно-минеральные комплексы.

Диетолог напомнила, что организму для полноценного питания ежедневно необходимы белки, жиры и углеводы. Поэтому в одном приеме пищи лучше сочетать некоторые продукты. Сочетание злаковых и бобовых даст оптимальный набор аминокислот для синтеза белков. Но следует помнить, что бобовые противопоказаны при заболеваниях ЖКТ и подагре, так как повышают уровень мочевой кислоты в крови.

Диетолог также отметила положительные моменты поста для здоровья. Большое количество пищевых волокон позволяет ускорять работу пищеварительной системы. Исключение животной пищи из рациона выводит из организма холестерин. Кроме того, «временный отказ от мясной пищи делает человека более спокойным, менее агрессивным», заключила эксперт.

Ранее телеведущая Елена Малышева заявила, что регулярное употребление трех простых продуктов поможет человеку поддержать здоровье во время Великого поста. Специалист посоветовала больше пищи, богатой полиненасыщенной кислотой омега-3.