Мощное землетрясение произошло у берегов Португалии

, 20 марта. Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в Атлантическом океане. Об этом информирует Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 912,4 километра от португальского города Санта-Круш-да-Грасиоза. Населенный пункт, кто проживают 1 776 человек, находится на архипелаге Азорские острова.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 10 километров в Атлантическом океане. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло на северо-востоке Алжира в конце февраля. Об этом информировало Федеральное агентство новостей.