Инфекционист рассказал, что ждет россиян во время третьей волны COVID-19 в апреле

Москва, 20 марта. В России, как и в Европе, ожидается в апреле увеличение числа заболевших COVID-19 в рамках третьей войны коронавируса.

Но такого же ухудшения ситуации и таких же высоких показателей, как в первые месяцы, ждать не стоит из-за готовности страны к новой волне, успокоил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в беседе с «Радио Sputnik».

«В России есть все предпосылки к «третьей» волне, но, учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет», — рассказал специалист и напомнил о важности ношения масок и перчаток.

Единственное, отчего может вырасти количество заболевших — это пренебрежение россиян к мерам индивидуальной защиты и требованиям Роспотребнадзора. Жители России расслабились, в то время как расслабляться еще рано, напомнил специалист. Половина из российских граждан уже не так строго соблюдают масочный режим и не следуют санитарным нормам.

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не была бы против закупки российского препарата «Спутник V» для Германии. Но сама бы она предпочла бы привиться вакциной AstraZeneca, однако до нее еще не дошла очередь.